Родителей предупредили об опасности гаджетов для детей на карантине

Высокая нагрузка может вызвать проблемы с глазами и зрением, а также боли в шее, плечах и голове.

На дистанционном обучении дети вынуждены много времени проводить в сидячем положении за компьютером. В управлении Роспотребнадзора по Петербургу рассказали родителям, что нужно делать, чтобы избежать опасных последствий для здоровья ребенка.

Взрослым порекомендовали ограничить доступ детей к гаджетам внеучебное время. Специалисты советуют родителям организовать жизнь ребенка таким образом, чтобы на игры на телефоне, планшете или компьютере оставалось меньше времени, чем на настольные игры, чтение книг, рисование и другое творчество.

Кроме того, следует ограничить просмотр телевизионных программ и ввести в режим дня занятия физкультурой. По статистике, к моменту окончания школы от 30% до 50% детей приобретают близорукость и в дальнейшем вынуждены носить очки.

В Роспотребнадзоре напомнили, что высокая нагрузка может вызвать покраснения и сухость глаз. Также может пострадать зрение и появиться расплывчатость и нечеткость при взгляде вдаль. Долгое сидение за компьютером в сидячем положении может привести к болям в шее, плечевом поясе и головной боли.

Рабочее место школьника должно быть оборудовано левосторонним освещением. Расстояние от монитора до глаз должно составлять не менее 70 см, а от рабочей поверхности до глаз — не менее 25 см.

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