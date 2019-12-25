Петербуржцев предупредили об опасности продуктов из ларьков

Город всегда готовится к вспышкам острых кишечных инфекций накануне лета.

Специалисты Роспотребнадзора в очередной раз предупреждают петербуржцев об опасности товаров, произведенных и упакованных в домашних условиях. Покупая продукты на обочине или в уличных ларьках, нужно быть осторожным. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Производители могут не иметь специального образования и не знать технологию приготовления качественных и безопасных продуктов. В особой зоне риска находятся молочные, мясные, рыбные продукты, грибы и соленые продукты. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора напомнили о возможности покупателей запросить ветеринарный сопроводительный документ и декларацию о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза у продавцов.

К вспышкам острых кишечных инфекций (в том числе холере) город всегда готовится к лету.

Контролем незаконных торговых точек в Петербурге занимается ККИ. Недавно было убрано 23 незаконные точки в 5 районах.

Фото: Смольный