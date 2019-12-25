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Петербуржцев предупредили об опасности продуктов из ларьков
Сегодня, 9:29
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Петербуржцев предупредили об опасности продуктов из ларьков

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Город всегда готовится к вспышкам острых кишечных инфекций накануне лета.

Специалисты Роспотребнадзора в очередной раз предупреждают петербуржцев об опасности товаров, произведенных и упакованных в домашних условиях. Покупая продукты на обочине или в уличных ларьках, нужно быть осторожным. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Производители могут не иметь специального образования и не знать технологию приготовления качественных и безопасных продуктов. В особой зоне риска находятся молочные, мясные, рыбные продукты, грибы и соленые продукты. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора напомнили о возможности покупателей запросить ветеринарный сопроводительный документ и декларацию о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза у продавцов.

К вспышкам острых кишечных инфекций (в том числе холере) город всегда готовится к лету. 

Контролем незаконных торговых точек в Петербурге занимается ККИ. Недавно было убрано 23 незаконные точки в 5 районах.

Фото: Смольный

Теги: ларьки, ларьки около метро, опасные продукты, петербург, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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