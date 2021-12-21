23 незаконные торговые точки убрали в пяти районах Петербурга

Штраф может достигать от четырёх тысяч для граждан и до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

За неделю в пяти районах Петербурга убрали 23 нелегальные точки торговли. Рейды прошли в Центральном, Красносельском, Кировском, Калининском и Выборгском районах, передают в ККИ.

Более 150 единиц товара изъяли со столов с сувенирами и текстилем на канале Грибоедова. Их также демонтировали. На улице Демьяна Бедного убрали фургончик шиномонтажа, а с улицы Освобождения в Красном Селе — ларёк с пирожками

Еще 12 прилавков с овощами убрали с Гражданского проспекта, улицах Адмирала Трибуца, Фёдора Абрамова и Маршала Захарова, а также на проспектах Ветеранов, Науки и Стачек.

Кроме этого, демонтировали торговые точки с рыбой на улице Маршала Захарова, на Ленинском и Гражданском проспектах. Отмечается, что семь продавцов торговали без специальных документов.

На всех нарушителей составили административные протоколы. Штраф может достигать от четырёх тысяч для граждан и до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга