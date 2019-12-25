Петербуржцам рассказали об опасности купания в городских водоемах

В период жары в Петербурге всех так и тянет искупаться и освежиться. Специалисты ГУ МЧС рассказали, где этого делать не следует.
Петербуржцам напомнили, что места, пригодные для купания, находятся за чертой города. Купание в Петербурге может привести к заражению кишечной палочкой и другими инфекциями.
Так офтальмолог Сергей Никулин рассказал "Невским Новостям", что водоемы, не подходящие для купания, могут привести к тяжелому воспалению глаз — акантамебному кератиту. Также возможны жжение и конъюнктивит.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все