Петербуржцам рассказали об опасности купания в городских водоемах

Петербуржцам напомнили, что места, пригодные для купания, находятся за чертой города.

В период жары в Петербурге всех так и тянет искупаться и освежиться. Специалисты ГУ МЧС рассказали, где этого делать не следует.

Петербуржцам напомнили, что места, пригодные для купания, находятся за чертой города. Купание в Петербурге может привести к заражению кишечной палочкой и другими инфекциями.

Так офтальмолог Сергей Никулин рассказал "Невским Новостям", что водоемы, не подходящие для купания, могут привести к тяжелому воспалению глаз — акантамебному кератиту. Также возможны жжение и конъюнктивит.

Фото: Piter.tv