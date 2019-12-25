Петербуржцев предупредили о закрытии и ограничении дорожного движения с 5 июля

Некоторые ограничения будут действовать до середины сентября.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) предупреждает автомобилистов о закрытии и ограничении дорожного движения с 5 июля.

Так, с 5 июля по 1 августа в связи с производственными работами по прокладке теплосети ограничивается транспортное движение по Пионерской улице от Чкаловского проспекта до Музыкантского переулка. С 6 по 30 июля в связи с производственными работами по ремонту дороги ограничивается движение транспорта по Бармалеевой улице от Левашовского проспекта до Большой Пушкарской улицы (17 и 18 июля движение по Бармалеевой улице будет закрыто).

Кроме того, с 7 июля по 25 августа транспортное движение будет закрыто по Кемскому переулку от Кемской улицы до Морского проспекта. С 8 по 15 августа закрывается направление движения по Кемской улице от Кемского переулка до Динамовской улицы. И с 26 августа по 12 сентября движение транспорта будет закрыто по Прожекторной улице от Константиновского проспекта до Морского проспекта.

Ранее мы писали, что стали известны улицы в Петербурге, с которых 2 июля эвакуируют автомобили из-за матча Евро-2020.

Фото: pixabay.com