Петербуржцев предупредили о возможном подтоплении улиц

На смену бабьему лету пришло резкое ухудшение погоды.

Резкое ухудшение погоды пришло на смену бабьему лету в Петербурге. Сотрудники "Водоканала" предупредили горожан о возможном подтоплении улиц из-за сильных ливней.

По прогнозам синоптиков, максимальный уровень осадков в пятницу, 13 сентября, составит 10 мм. Однако местами эта отметка может достичь 18 мм. Службы предприятия приведены в режим повышенной готовности. На улицах города дежурят 60 бригад "Водоотведения Петербурга", а на Парашютной установлены две передвижные насосные станции для откачки прибывающей воды.

Петербуржцам напомнили, что слив дождевой воды в канализацию занимает от 20 до 30 минут. Поэтому горожанам стоит запастись терпением. Если ливневки действительно будут не справляться с поступающей водой, то следует звонить на горячую линию "Водоканала" по телефону 3050909.

Ранее петербуржцев предупредили о дожде и шквалистом ветре в пятницу.

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