Петербуржцев предупредили о возможных сбоях в работе городских сайтов

Выход из строя онлайн-сервисов возможен из-за плановых работ в центре обработки данных.

Власти Санкт-Петербурга предупредили жителей города о вероятных кратковременных перебоях в работе официальных сайтов и электронных сервисов вечером 9 февраля в связи с проведением плановых технических работ. Об этом сообщил городской Комитет по информатизации и связи.

После 21:30 в городе начнутся технические работы в региональном центре обработки данных, который обеспечивает стабильность цифровых систем. Целью работ является повышение энергонезависимости регионального центра обработки данных.

Горожанам, запланировавшим использование городских цифровых сервисов в указанный период, рекомендуется перенести обращения на следующий день, 10 февраля. Работы носят плановый характер.

Фото: pxhere.com