Петербуржцев предупредили о снегопаде и дожде 27 апреля

Столбики термометров могут показать 0 градусов.

Со вторника, 27 апреля, в Петербурге ожидают дожди и мокрый снег, предупредили в региональном управлении ГУ МЧС со ссылкой на прогноз погоды ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Температура может опуститься до нуля градусов, в некоторых районах города ожидаются порывы ветра до 10 метров в секунду. Кроме того, во вторник пройдут небольшие дожди, местами – мокрый снег.

Вместе с тем в МЧС уточнили, что в ближайшие сутки не прогнозируют неблагоприятных метеорологических явлений.

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Фото: Piter.TV