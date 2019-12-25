Петербуржцев предупредили о снегопаде и дожде 27 апреля

Со вторника, 27 апреля, в Петербурге ожидают дожди и мокрый снег, предупредили в региональном управлении ГУ МЧС со ссылкой на прогноз погоды ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Температура может опуститься до нуля градусов, в некоторых районах города ожидаются порывы ветра до 10 метров в секунду. Кроме того, во вторник пройдут небольшие дожди, местами – мокрый снег.
Вместе с тем в МЧС уточнили, что в ближайшие сутки не прогнозируют неблагоприятных метеорологических явлений.
Ранее мы писали, что делать, если в Петербурге развели мосты и вы не успели попасть домой.
Фото: Piter.TV
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