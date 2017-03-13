Петербуржцев предупредили о сильном ветре в выходные дни

МЧС ожидает усиление порывов до 15 м/с.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу распространило экстренное предупреждение о надвигающемся ухудшении погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в субботу, 11 октября, в некоторых районах города ожидаются порывы ветра до 15 м/с. Специалисты отмечают, что усиление ветра может сопровождаться кратковременными осадками и понижением температуры воздуха.

Жителей и гостей Северной столицы просят быть внимательными и избегать длительного нахождения на улице. В МЧС рекомендуют не приближаться к деревьям, временным конструкциям, рекламным щитам и линиям электропередачи. Водителям советуют соблюдать безопасную дистанцию и снижать скорость при сильных порывах ветра.

Ранее сообщалось, что с 13 по 24 октября в Петербурге и Ленобласти состоится антинаркотическая акция.

Фото: Pxhere