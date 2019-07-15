Петербуржцев предупредили о сильном ветре в четверг

Желтый уровень объявили с 5 часов 2 июня до 12 часов 3 июня в связи с сильным ветром.

В Петербурге Росгидрометцентр вводит желтый уровень погодной опасности. Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

Его объявили с 5 часов 2 июня до 12 часов 3 июня в связи с сильным ветром. Это второй уровень опасности, который обозначает потенциально опасную погоду. Водителей и пешеход попросили проявлять особую осторожность в это время. В МЧС добавили, что в прибрежных районах также прогнозируется сильный ветер, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду.

Ранее мы сообщали, что жителей Ленобласти 2 июня ожидают ливни и грозы. При этом в этот день будет тепло.

Фото: Piter.tv

