В Ленобласти 2 июня воздух прогреется до +23 градусов

При этом возможны ливни и грозы.

В Ленобласти в четверг, 2 июня, будет облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 2 июня ожидается переменная облачность, днем облачная с прояснениями погода. Ночью пройдут дожди, днем – кратковременные, местами возможны ливни и грозы. Ветер ночью восточный, юго-восточный 4-9 м/с, утром и днем юго-восточный, южный 8-13 м/с, на побережье Финского залива местами порывы 15 м/с.

Температура воздуха ночью +9...+14, днем +18...+23 градуса. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем слабо повышаться.

Фото: МЧС; Piter.tv