Петербуржцев предупредили о сильном тумане в субботу

Спасатели напоминают о правилах дорожного движения и просят горожан быть осторожными.

В субботу, 27 марта, ночью и утром в пригородах Петербурга ожидается сильный туман с видимостью 500 метров и менее, сообщили в пресс-службе МЧС региона по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Спасатели убедительно просят горожан отменить поездку. В случае, если этого не удастся сделать, необходимо помнить о правилах: необходимо включить габаритные огни и фары ближнего света. Включать дальний свет фар категорически запрещено.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону "01", "101". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101.

Ранее мы писали, что в Ленобласти вечером 26 марта ожидается сильный туман.

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