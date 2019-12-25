Петербуржцев предупредили о сильных магнитных бурях 4 ноября

Сразу после полуночи, геомагнитное поле отреагировало возмущениями, достигшими уровня Кр=7, что соответствует категории сильной магнитной бури (G3).

Ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус предупредил петербуржцев о сильных магнитных бурях в ночь с 3 на 4 ноября. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Эксперт назвал "чем-то невообразимым" это явление. Он уточнил, что 4 ноября, сразу после полуночи, геомагнитное поле отреагировало возмущениями, достигшими уровня Кр=7, что соответствует категории сильной магнитной бури (G3).

На данный момент, магнитная буря стала слабее уровня G2. Она продолжается уже больше 9 часов. По прогнозам эксперта, этот процесс продолжится.

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Фото: pexels