Четверг в Петербурге станет теплым и дождливым

В некоторых районах пройдут кратковременные дожди. В остальном, ожидается облачная погода с прояснениями.

Ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус отметил, что синоптическая ситуация в Северной столице определится тыловой частью циклона, который постепенно будет уходить на восток. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Днем столбики термометров покажут +8…+10 градусов в Петербурге, +6…+11 градусов – в Ленобласти. Ветер подует с юго-запада со скоростью 4-9 м/с. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди. В остальном, ожидается облачная погода с прояснениями. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст.

Ранее мы сообщили, что московский туман задержал рейсы из Петербурга в столицу.

Фото: Piter.TV