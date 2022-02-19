Петербуржцев предупредили о шторме ночью 6 октября

Ожидаются порывы ветра до 16 м/с.

В ночь с 5 на 6 октября в Северной столице ожидается ухудшение погодных условий. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

По информации ФГБУ "Северо-Западное", в ночные часы по Невской губе Финского залива скорость ветра достигнет 16 м/с. Высота волны до 1 метра.

Ранее мы сообщали о том, что, по словам синоптика Александра Колесова, октябрь будет теплым, однако "погода будет более осенняя". На синоптическую ситуацию повлияют циклоны.

Фото: Piter.TV