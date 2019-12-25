Петербуржцев предупредили о росте цен на велосипеды в 2022 году

К существующим проблемам добавились новые – дефицит контейнеров, сложности с логистикой при доставке и энергетический кризис в Китае.

Продавцы велосипедов столкнулись с новыми трудностями на рынке. К большой загрузке производителей и долгим срокам ожидания поставок добавились новые проблемы. В их числе дефицит контейнеров, сложности с логистикой при доставке, а также энергетический кризис в Китае. Все это может привести к росту цен на велосипеды в следующем году, пишет РБК Санкт-Петербург.

С начала года в городе на Неве было продано на 35% меньше велосипедов, чем за аналогичный период прошлого года. Это произошло из-за огромного ажиотажа на велотовары и рекордных продаж в 2021 году. Несмотря на то, что спрос уменьшился, он все равно остается на высоком уровне, заявили в Electra bicycle company Russia & China.

Из-за нехватки контейнеров в Китае увеличился срок доставки товара в срок. При этом растут тарифы на поставки грузов в порт. Как сообщил руководитель направления ПЭК: GLOBAL Сергей Сафонинков, год назад за доставку 40-футового контейнера из Шанхая в Петербург нужно было заплатить 3 тысячи долларов, сейчас эта сумма составляет 16 тысяч долларов.

Самыми популярными среди петербуржцев эксперты признали городские и горные, а также детские велосипеды.

Ранее были названы товары, цены на которые в ближайшее время не будут расти.

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