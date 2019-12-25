Названы товары, цены на которые в ближайшее время не будут расти

Предполагается, что не должны подорожать яблоки.

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова рассказала агентству "Прайм", какие товары в ближайшее время не подорожают из-за повышенного предложения или низкого спроса.

Она отметила, что в этом году был довольно высокий урожай яблок, по этой причине не стоит ожидать, что цены на них вырастут. По словам Долговой, не стоит ожидать роста цен на стройматериалы. Дело в том, что у производителей скопились большие остатки товара, который не получилось продать. Долгова сказала также, что ожидается падение цен на туристические услуги. Сезон отпусков у россиян закончился, поэтому в ближайшее время цены на туризм расти не должны.

При этом Долгова посоветовала приобрести необходимые гаджеты тем, кто хотел это сделать. Она считает, что цены на гаджеты продолжат расти из-за сокращения объемов выпуска.

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