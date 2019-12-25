В августе инфляция в России обновила пятилетний максимум

Цены в годовом выражении вросли на 6,7%.

В России рост цен в годовом выражении составил 6,7%. Такие данные о потребительской инфляции по итогам августа 2021 года приводит Росстат. Отмечается, что инфляция была выше за последние пять лет только в августе 2016 года, она составляла 6,9%.

Если сравнивать c июлем этого года, то потребительские цены в августе стали выше почти на 0,2%. При этом последние пять лет в августе месячная инфляция была либо отрицательной, либо нулевой.

В августе цены на продовольственные товары, в том числе алкоголь, выросли на 7,7% по сравнению с августом 2020 года. При этом без алкоголя продукты питания подорожали на 8,5%, а на непродовольственные выросли на 7,9%.

Больше всего в продовольственной категории вырос в цене сахар (+38,2% к августу прошлого года), подсолнечное масло (27,3%), куриное мясо (19,8%) и яйца (15,4%).

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