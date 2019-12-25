Минэкономразвития предлагает перенести реформу по утилизации отходов на два года

Это поможет избежать резкого роста цен на товары.

Минэкономразвития предлагает перенести реформу расширенной ответственности производителя (РОП) на два года, до 2024 года. Данная реформа предполагает, что производители должны будут сами утилизировать товары и их упаковку или платить за это экосбор. Об этом пишет РБК со ссылкой на заключение ведомства.

Планируется, что реформа должна начать работать с 1 января 2022 года. Однако в ведомстве считают, что это нереализуемый срок, по этой причине считает целесообразным предусмотреть поэтапный переходный период для вступления в силу закона.



Замечания, который были изложен в заключения, отработают совместно с Минприроды, а также "Российским экологическим оператором" (куратор мусорной реформы) и другими заинтересованными сторонами.

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