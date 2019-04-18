В России уровень бедности упадет до исторического минимума

В 2021 году доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума сократится до 11,4%.

В России уровень бедности в 2021 году и в следующие три года будет сокращаться быстрее, чем прогнозировалось. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные Единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Отмечается, что в этом году доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума уменьшится до 11,4%. Для сравнения, ранее прогнозировалось, что число это составит 12,1%.

Предполагается, что в следующие три года положительная динамика сохранится. Так, в 2022 году в России уровень бедности сократится до 10,8%, в 2023 году – до 10,1%, а в 2024 году – до 9,6%.

При этом на 2030 год целевой показатель останется на уровне 6,5%. Это соответствует поставленной президентом задаче по снижению бедности вдвое по сравнению с 2017 годом, когда доля малоимущих составляла 12,9%.

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