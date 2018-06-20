Эксперт: бедность в России нужно решать комплексным подходом

Ученые не видят существенных проблем в уровне бедности в стране. По их мнению, подобная ситуация сохраняется уже несколько лет.

Проблему бедности в России нужно рассматривать комплексно исходя из контекста общих исторических тенденций и в сравнении с другими странами. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказали эксперты МПГУ и РАНХиГС.

Ученые заявили, что проблема бедности не дошло до социальной или экономической катастрофы. По их данным, аналогичная ситуация, когда существуют отклонения в ту или иную сторону сохраняется в России на протяжении нескольких лет. Кандидат исторических наук Владимир Шапавалов отметил, что любая статистика бедности достаточно условна.

Также эксперт пояснил, что за последние двадцать лет количество семей, живущих за чертой бедности, сократилось почти в два раза, но за последние 5 лет картина бедности остается неизменной. Рост народного благосостояния заморозили санкции, экономический кризис и падение цен на нефть.

Главной проблемой Шаповалов назвал разрыв между богатыми и бедными. Несмотря на поддержку со стороны государства, разрыв особо не сокращается. Когда этот вопрос смогут решить, эксперт сказать не может.

Елена Гришина, начальник лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сфера Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, также заявила о необходимости комплексного подхода. По ее словам, уровень бедности зависит от того, какая "черта бедности" используется при подсчетах. Для борьбы с бедностью необходим устойчивый рост заработных плат, развитие производства, создание новых рабочих мест и усиление соцподдержки населения.