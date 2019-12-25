  1. Главная
Петербуржцев предупредили о ночных ограничениях на ЗСД с 23 сентября до 29 сентября
Сегодня, 23:15
Ночные работы на ЗСД изменят движение на съездах на набережную Макарова и Витебскую развязку.

В ближайшие ночи на Западном скоростном диаметре в Петербурге будут проводиться дорожные работы, в связи с чем вводятся временные ограничения движения. Об этом сообщает оператор ЗСД. 

С 23:00 23 сентября до 05:00 24 сентября для движения будет закрыт съезд с ЗСД на набережную Макарова при движении в сторону севера.

С 23:00 24 сентября до 06:00 25 сентября и с 23:00 28 сентября до 06:00 29 сентября будет закрыт съезд на Витебскую развязку с ЗСД при движении с севера на юг.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать ночные ограничения, чтобы избежать пробок и задержек.

Ранее сообщалось, что работы внесут изменения в расписании маршрута автобуса №492А от метро "Улица Дыбенко" до деревни Заневка.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

