Работы внесут изменения в расписании маршрута автобуса №492А от метро "Улица Дыбенко" до деревни Заневка

Работы будут проходить на проспекте Строителей.

В Ленинградской области с 22 сентября изменятся маршруты следования и график движения автобусов №492А из-за ремонтных работ на проспекте Строителей. Соответствующую информацию опубликовали в региональном комитете по транспорту, пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Расписание маршрутов на время проведения ремонта выглядит следующим образом:

От деревни Заневка: 06:00, 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30, 21:00, 22:00.

От станции метро "Улица Дыбенко": 06:45, 08:15, 09:45, 11:15, 12:45, 14:15, 15:45, 17:15, 18:45, 20:15, 21:30.

Новый маршрут автобусов №492А предусматривает следующую траекторию движения:

Прямой путь: конечная станция "Ладожская улица" → автодорога 41К-069 "Подъезд к Заневскому посту" → автодорога 41К-079 "Санкт-Петербург — Колтуши" → проспект Косыгина → проспект Наставников → проспект Солидарности → конечная станция "Улица Дыбенко".

Обратное направление: конечная станция "Улица Дыбенко" → проспект Солидарности → проспект Наставников → проспект Косыгина → автодорога 41К-079 "Санкт-Петербург — Колтуши" → Кольцевая автомобильная дорога (А-118) → автодорога 41К-079 "Санкт-Петербург — Колтуши" → автодорога 41К-069 "Подъезд к Заневскому посту" → конечная станция "Ладожская улица".

Фото: Piter.TV; комитет Ленинградской области по транспорту / Яндекс.Карты