Петербуржцев предупредили о надвигающемся тумане

Видимость местами может быть 500 метров и менее.

Утром 8 февраля Петербург накроет плотная пелена тумана. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу со ссылкой на синоптиков.

Спасатели призывают автомобилистов по возможности отказаться от поездок в такую погоду. Видимость местами может быть 500 метров и менее.

В таких условиях необходимо снизить скорость движения, включить габаритные огни, фары ближнего света или противотуманные фары. Пешеходам лучше обозначить себя светоотражающими элементами.

Ранее синоптик рассказал, когда в Петербурге закончится оттепель.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Елена Гринько)