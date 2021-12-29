Петербуржцев предупредили о надвигающемся тумане

Утром 8 февраля Петербург накроет плотная пелена тумана. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу со ссылкой на синоптиков.
Спасатели призывают автомобилистов по возможности отказаться от поездок в такую погоду. Видимость местами может быть 500 метров и менее.
В таких условиях необходимо снизить скорость движения, включить габаритные огни, фары ближнего света или противотуманные фары. Пешеходам лучше обозначить себя светоотражающими элементами.
Ранее синоптик рассказал, когда в Петербурге закончится оттепель.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Елена Гринько)
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