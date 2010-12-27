Петербуржцев могут наказать копейкой за забытые вещи в метро

Депутаты ЗакСа уверены, что введение штрафов штрафов научит пассажиров быть ответственнее.

6 марта депутаты петербургского Законодательного Собрания Денис Четырбок и Мария Щербакова выступили с предложением к председателю комитета по транспорту Александру Головину. Они предложили штрафовать забывчивых петербуржцев за оставленные в вестибюлях и на платформах подземки вещи.

По мнению чиновников, если людец призвать к ответственности, станции метро будут закрываться на проверку гораздо реже. Четырбок отметил, что в большинстве случаев забытые суки и коробки не представляют опасности. Кинологи находят в них, еду, игрушки и личные вещи. Поскольку иллюстрации и голосовые объявления не помогают, необходимо принимать дополнительные меры.

На данный момент, по оценкам депутата, обязанность следить со своими вещами нигде не закреплена, а это означает, что забывчивых жителей и гостей города нельзя привлечь к ответственности. В пресс-службе комитета по законодательству Дениса Четырбока отмечается, что разработка нового закона может начаться после одобрения правительства Петербурга.

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