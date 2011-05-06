Петербуржцев позвали полюбоваться спелой брусникой в Летнем саду

Кустики брусники уже покраснели, привлекая внимание посетителей.

В Летнем саду на территории Русского музея в Санкт-Петербурге созрела брусника. Жителей и гостей Северной столицы приглашают полюбоваться яркими ягодами.

"В Летнем саду поспел настоящий урожай брусники на партере — кустики покраснели и манят своими яркими ягодами! Но помните, сад находится в центре города, поэтому наслаждаться видом безопаснее, чем пробовать плоды" пресс-служба Летнего, Михайловского сада и зелёных территорий Русского музея

Отметим, что бруснику называют ягодой бессмертия за её многочисленные полезные свойства. Она обладает иммуностимулирующим и противовоспалительным действием.

Ранее Piter.TV сообщал, что в пресс-службе "Лахта Центра" поделились фотографиями и наблюдением о радуге.

Фото: ВКонтакте / "Летний сад / САДЫ РУССКОГО МУЗЕЯ"