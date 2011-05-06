  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцев позвали полюбоваться спелой брусникой в Летнем саду
Сегодня, 11:50
141
ksbond Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцев позвали полюбоваться спелой брусникой в Летнем саду

0 0

Кустики брусники уже покраснели, привлекая внимание посетителей.

В Летнем саду на территории Русского музея в Санкт-Петербурге созрела брусника. Жителей и гостей Северной столицы приглашают полюбоваться яркими ягодами.

"В Летнем саду поспел настоящий урожай брусники на партере — кустики покраснели и манят своими яркими ягодами! Но помните, сад находится в центре города, поэтому наслаждаться видом безопаснее, чем пробовать плоды"

пресс-служба Летнего, Михайловского сада и зелёных территорий Русского музея

Отметим, что бруснику называют ягодой бессмертия за её многочисленные полезные свойства. Она обладает иммуностимулирующим и противовоспалительным действием.

Ранее Piter.TV сообщал, что в пресс-службе "Лахта Центра" поделились фотографиями и наблюдением о радуге.

Фото: ВКонтакте / "Летний сад / САДЫ РУССКОГО МУЗЕЯ"

Теги: брусника, летний сад, русский музей санкт-петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии