Петербуржцев попросили вспомнить погибших подводников, не приходя на панихиду в собор

Помянуть воинов планировали 7 апреля в Николо-Богоявленском Морском соборе.

Традиционно помянуть погибших подводников петербуржцам предложили дома, в кругу семьи. С настойчивым советом к горожанам обратился Игорь Курдин, председатель клуба моряков и подводников. Сообщение Курдина появилось на его личной странице "ВКонтакте" 6 апреля.

Погибших в море воинов планировали вспомнить со всеми почестями 7 апреля, однако Курдин призвал не приходить на панихиду в Николо-Богоявленском Морском соборе: мероприятие может оказаться массовым, а таковые в городе запрещены до конца апреля из-за распространения коронавируса.

Убедительно просим вас не приходить в собор в связи с карантином! – написал Курдин.

Ранее сообщалось, что памятные мероприятия к Международному дню освобождения узников фашистских лагерей состоятся в октябре.

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