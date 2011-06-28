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Петербуржцев попросили не сбрасывать снег в реки и каналы
Сегодня, 22:39
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Петербуржцев попросили не сбрасывать снег в реки и каналы

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В ближайшее время инспекторы управления планируют наведаться на снегоплавильные и снегоприёмные пункты.

Петербуржцам напомнили, что сброс снега в реки и каналы города карается штрафом до 300 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО.

В Росприроднадзоре рассказали, что в первую очередь это обращение касается коммунальщиков и предприятий, территории котороых примыкают к водотокам.

Более того, в ближайшее время инспекторы управления планируют наведаться на снегоплавильные и снегоприёмные пункты. Они проверят соблюдение требований действующего законодательства, а также осмотрят места временного складирования снега вблизи водных объектов, которые подлежат федеральному надзору.

Ранее за сутки "снежные" пункты Водоканала приняли почти 3 тысячи кубометров снега.

Фото: Piter.tv
 

Теги: надзор, проверка, росприроднадзор, снежные пункты, соблюдение требований
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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