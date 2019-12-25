За сутки "снежные" пункты Водоканала приняли почти 3 тысячи кубометров снега

В Петербурге работают 11 стационарных снегоплавильных пунктов и 7 стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов.

За сутки снегоплавильные (ССП) и снегоприемные (СИСП) пункты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" приняли 2 906 кубометров снега. С начала зимнего сезона на городские "снежные" пункты поступило уже около 3 200 кубометров снега. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Больше всего снега поступило в снегоплавильный пункт, расположенный улице Севастьянова в Колпино, – 759 кубометров. Лидером среди снегоприемных пунктов стал пункт на Взлетной улице – 709 кубометров.

В Петербурге работают 11 стационарных снегоплавильных пунктов и 7 стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов. Они могут принять 101,5 тысяч кубометров снега в сутки. Пункты располагаются почти в каждом районе и работают круглые сутки, поскольку во время сильных снегопадов основная нагрузка приходится на ночное время.

Работу специализированной техники можно увидеть в онлайн-режиме.

Фото: Piter.tv