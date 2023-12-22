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Петербуржцев попросили не садиться на первоцветы в Ботаническом саду
Сегодня, 9:38
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Петербуржцев попросили не садиться на первоцветы в Ботаническом саду

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Помимо этого, были названы четыре вредных мифа, отказ от которых сделает мир лучше.

Жителей Петербурга и гостей города в пресс-службе Ботанического сада Петра Великого попросили не садиться на первоцветы ради фотографий.

Уничтожение прекрасного не является нормой! В Саду множество мест, где можно сделать красивое фото с первоцветами, не нарушая правила и не вредя коллекции. 

Пресс-служба Ботанического сада Петра Великого

Кроме того, в учреждении поблагодарили тех, кто "не поддается стадному инстинкту и не ухудшает ситуацию с газонами" в садах, парках и заповедниках.

Помимо этого, были названы четыре вредных мифа, отказ от которых сделает мир лучше. В частности, петербуржцев призвали не жечь траву весной, не ломать сирень, не использовать газоны как место для отдыха и не красть растения.

Первоцветы в Ботаническом саду зацвели в начале марта. 

Фото: пресс-служба Ботанического сада Петра Великого

Теги: ботанический сад петра великого, первоцветы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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