Первоцветы распустились в Ботаническом саду

В Ботаническом саду Петра Великого в Петербурге наступило время цветения первоцветов. Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на Telegram-канал сада.
Работники оранжерей отметили, что первоцветы можно найти на северном дворе справа от здания Ботанического музея.
Некоторые участки учреждения пока закрыты для обеспечения нормального просушивания и посещение запрещено. Календарь цветения первоцветов размещен на сайте сада и будет ежедневно обновляться.
Неделю назад в Летнем саду распустились первые подснежники.
Фото и видео: Telegram / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург
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