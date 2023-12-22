Первоцветы распустились в Ботаническом саду

Первоцветы можно найти на северном дворе справа от здания Ботанического музея.

В Ботаническом саду Петра Великого в Петербурге наступило время цветения первоцветов. Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на Telegram-канал сада.

Работники оранжерей отметили, что первоцветы можно найти на северном дворе справа от здания Ботанического музея.

Некоторые участки учреждения пока закрыты для обеспечения нормального просушивания и посещение запрещено. Календарь цветения первоцветов размещен на сайте сада и будет ежедневно обновляться.

Неделю назад в Летнем саду распустились первые подснежники.

Фото и видео: Telegram / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург