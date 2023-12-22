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В Летнем саду распускаются первые подснежники
Сегодня, 16:40
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В Летнем саду распускаются первые подснежники

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Все желающие смогут увидеть первые весенние цветы уже сегодня, 6 марта.

В Летнем саду заметили первые подснежники, которые ознаменовали начало марта яркими белыми бутонами. Радостной новостью поделилась пресс-служба Русского музея.

Представители музея подчеркнули, что подснежники – это традиционные символы весеннего обновления и долгожданного тепла.

Все желающие смогут увидеть первые весенние цветы уже сегодня, 6 марта.

Ранее мы сообщили о том, что пара японских журавлей наслаждается солнцем в Ленинградском зоопарке.

Фото: Государственный Русский музей

Теги: подснежники, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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