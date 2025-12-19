Петербуржцев подготовят к сезону обострения хронических заболеваний

Особенно уязвимы желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистая система, психоэмоциональное состояние и иммунитет.

Весна — это не только время обновления, но и период обострения хронических заболеваний. Особенно уязвимы желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистая система, психоэмоциональное состояние и иммунитет, что может привести к аллергическим реакциям. Помочь защитить себя в это время планируют специалисты spb.aif.ru.

Вопросы о том, как предотвратить обострения, справиться с ними и насколько эффективны чекапы и регулярные скрининги, будут обсуждаться на встрече "Здоровая весна: профилактика и лечение сезонных обострений" в экспертном клубе "АиФ-Петербург" 25 февраля.

Итоги мероприятия будут опубликованы на всех платформах холдинга.

