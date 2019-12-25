В субботу в Петербурге установится облачная погода без осадков

Воздух прогреется до +3 градусов.

В субботу, 5 декабря, в Петербурге установится довольно приятная погода без осадков. Как рассказал главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook, город окажется под теплым сектором циклона, выходящего на север Скандинавии.

Благодаря циклону в Петербурге будет облачно и ветрено, с порывами до 10 м/с. Температура напомнит горожанам о первой декаде ноября: воздух прогреется до +1...+3 градусов, по области ожидается разброс температуры от -1 до +4 градусов. атмосферное давление будет слабо расти и составит 768 мм рт. ст.

Всплесков тепла в Петербурге в ближайшее время не приходится ожидать.

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