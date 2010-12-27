Петербуржцев отправили в колонию за продажу чужих экскаваторов

Ущерб оценивается в 5,5 млн рублей.

Во вторник, 24 сентября, прокуратура Адмиралтейского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении трёх мошенников, которые продавали в интернете чужие погрузчики-экскаваторы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как оказалось, в 2017 году петербуржцы находили в интернете чужие объявление о продаже техники, затем связывались с продавцом. Мужчины представлялись сотрудниками районной администрации и просили перед покупкой представить документы на погрузчики-экскаваторы. После мошенники выставляли аналогичные объявления и прикрепляли уже "украденные" данные о технике. После этого, группа петербуржцев заключала поддельные договоры купли-продажи. Ущерб оценивается в 5,5 млн рублей.

Суд назначил наказание одному из фигурантов дела от 4 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Другой подсудимый получил 4 с половиной года в колонии особого режима.

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