Петербуржцы смогут обследоваться на туберкулез бесплатно

20 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом. С 11:00 провериться на туберкулез можно в ЛГУ имени Пушкина.

В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом жители Петербурга смогут бесплатно обследоваться на туберкулез. Об этом сообщают городские СМИ

В среду, 20 марта, с 11:00 в Ленинградском государственном университете имени Пушкина все желающие могут измерить артериальное давление, частоту сердечных сокращений, вес с ИМТ, количество выдыхаемого углекислого газа. Помимо этого будет организованно флюорографическое исследование с использованием передвижного аппарата.

Также сегодня будут проведены лекции на темы: "Движение – жизнь" и "Здоровый образ жизни – как профилактика туберкулеза". В ЛГУ будут принимать участие медики Областного центра медицинской профилактики, Гатчинской больницы и Областного противотуберкулезного диспансера, волонтеры.

Ранее на Piter.TV: Видео: в Выборге прошла конференция, посвященная борьбе с туберкулезом.

Фото: Piter.tv