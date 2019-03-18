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Вчера, 22:10
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michusiris
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Видео: в Выборге прошла конференция, посвященная борьбе с туберкулезом

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В Выборге врачи со всей Ленинградской области обменялись опытом в борьбе с туберкулезом.

Двухдневная конференция, посвященная профилактике и броьбе с туберкулезом прошла в стенах областной туберкулезной больницы в Выборге. Участниками конференции стали более 70 врачей и медсестер из различных учреждений здравоохранения области.

Согласно данным ВОЗ, ежегодно в мире туберкулезом заболевает около 9 млн. человек, из них около 3 млн. погибает от этого заболевания. Существует ложное убеждение, что туберкулез угрожает только маргинализированным членам общества, но по факту туберкулезная палочка является не менее опасным заболеванием и для людей живущих в достатке и хороших санитарно-гигиенических условиях.

Перед полным залом с докладами выступили главный фтизиатр комитета по здравоохранению, Юрий Корнеев, а также главный специалист по управлению сестринской деятельностью Татьяна Глазкова. Выборга на кафедре конференции представил главный врач областной туберкулезной больницы, доктор медицинских наук Константин Пучков.

Видео: Piter.TV

Теги: белые ромашки, борьба с туберкулезом, выборг, выборгский район, конференция, медицинская конференция, туберкулез
Категории: Выборг, Картина дня, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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