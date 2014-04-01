Петербуржцам предложили открывать двери трамваев и троллейбусов с помощью кнопки

Новый транспорт оснастили системой адресного открывания дверей.

Петербуржцам предложили использовать кнопки адресного открывания дверей в троллейбусах и трамваях. Как рассказали в пресс-службе "Горэлектротранса", такой системой оборудуется новый электрический транспорт.

Кнопки с ярко-желтым или зеленым корпусами располагаются на всех дверях снаружи и изнутри, они сенсорные и подсвечиваются. При подъезде к остановке общественного транспорта водитель включает разрешение на открывание дверей самими пассажирами, и кнопки загораются зеленым. Пассажир касается кнопки на удобной ему двери, и открывается именно она – остальные остаются в закрытом положении, если пассажиропоток совсем маленький. Адресное открывание дверей позволит пассажирам выходить из удобных им дверей, водителям – сокращать время стоянки на остановке, а самому транспорту – сохранять комфортный микроклимат в салоне, уменьшать износ подвижных частей и оптимизировать энергопотребление.

На данный момент такими кнопками оборудованы 57 трамваем и 159 троллейбусов, вскоре системой оснастят еще 13 новых трамваев поставки 2021 года. Отмечается, что подобные системы активно эксплуатируют в Германии и Франции на протяжении нескольких десятилетий.

Ранее мы сообщали, что Петербург полностью завершил переход на низкопольные автобусы.

Фото: пресс-служба "Горэлектротранса"