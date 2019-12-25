Петербург полностью завершил переход на низкопольные автобусы

Для того, чтобы попасть в автобус, нужно будет сделать только один шаг.

Автобусы с высоким уровнем пола уходят в прошлое. С минувших выходных они завершили свою работу в Петербурге. Об это сообщила пресс-служба "Пассажиравтотранса".

Это означает, что теперь в городе будут только автобусы, на которые можно будет подняться, сделав только один шаг. Низкий пол будет у первой и второй двери. На данный момент такие автобусы составляют 85% подвижного состава предприятия.

Общественный транспорт станет доступнее для маломобильных пассажиров, пожилых людей, родителей с колясками. Кроме того, горожане смогут быстрее выходить и заходить в автобус.



Модель "Волжанин-6270" станет музейным экспонатом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пассажирский транспорт в Петербурге планируют за три года перевести на природный газ.



Фото: avtobus.spb.ru