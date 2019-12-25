  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербург полностью завершил переход на низкопольные автобусы
Сегодня, 12:30
38
nadezhda_sib

Петербург полностью завершил переход на низкопольные автобусы

0 0

Для того, чтобы попасть в автобус, нужно будет сделать только один шаг.

Автобусы с высоким уровнем пола уходят в прошлое. С минувших выходных они завершили свою работу в Петербурге. Об это сообщила пресс-служба "Пассажиравтотранса".

Это означает, что теперь в городе будут только автобусы, на которые можно будет подняться, сделав только один шаг. Низкий пол будет у первой и второй двери. На данный момент такие автобусы составляют 85% подвижного состава предприятия. 

Общественный транспорт станет доступнее для маломобильных пассажиров, пожилых людей, родителей с колясками. Кроме того, горожане смогут быстрее выходить и заходить в автобус. 

Модель "Волжанин-6270" станет музейным экспонатом. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пассажирский транспорт в Петербурге планируют за три года перевести на природный газ. 

Фото: avtobus.spb.ru

Теги: низкольные автобусы, общественный транспорт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии