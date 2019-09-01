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Петербуржцев напугали звуки стрельбы в районе ЖК "Балтийская жемчужина"

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Оказалось, там происходит реконструкция боевых действий.

Днем 1 сентября пользователи поделились в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное" видео, на котором слышны звуки стрельбы и взрывов.

Странное действие, которое напугало горожан, происходило рядом с жилым комплексом "Балтийская жемчужина". Дым от взрывов был виден издалека. Свидетели также отметили, что в районе пахнет порохом. 

Позже выяснилось, что на пляже проходит реконструкция боевых действий, приуроченных ко дню начала Второй Мировой войны.

Ранее на Piter.TV: на улице Черкасова неизвестный выстрелил в петербуржца.

Видео: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное"

Теги: балтийская жемчужина, реконструкция, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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