Петербуржцев могут отправить на санаторно-курортное лечение за счет профсоюзов

ЗакС может возродить практику по отправке членов профсоюзов в санаторий за счет организации.

В Петербурге могут возродить практику по отправке членов профсоюзов на санаторно-оздоровительное лечение. Местное население сможет поправлять здоровье за счет этих организаций. Об этом сообщила пресс-служба ЗакСа города. Там объяснили, что с подобной инициативой к парламентариям обратились доктора.

По сведениям от врачей, сейчас петербуржцы не имеют возможности пройти курс реабилитации после тяжелых заболеваний. В большинстве случаев, пациенты не относятся к льготным категориям, поэтому им не положена санаторная помощь за государственный счет. Однако оплатить восстановление за собственный счет они также не могут. Специалисты добавили, что многие являются членами профсоюзов и регулярно платят взносы за членство.

Отметим, что вопрос возрождения подобной практики изучает рабочая группа. Она создана 14 ноября на основании постановления регулярной комиссии по соцполитике и здравоохранению Петербурга.

Ранее Piter.tv писал о том, что скрупулезная проверка ЗакСом Федерации профсоюзов СПб и ЛО началась с обращений.

Фото: Piter.tv

