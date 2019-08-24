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Петербуржцам запретили передвигаться по Смоленке на лодках и катерах
Сегодня, 22:39
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smirenny

Петербуржцам запретили передвигаться по Смоленке на лодках и катерах

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Движение закроют на период навигации текущего года.

В понедельник, 10 августа, стало известно, что движение водного транспорта по реке Смоленке временно запретят. Это связано с расчисткой русла реки.

В период навигации текущего года на участке по реке от истока до Наличного моста петербуржцы не смогут передвигаться на катерах и лодках. Уточняется, что из-за активного движения судов создаются аварийные ситуации, что препятствует выполнению работ. 

В пресс-службе городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности отметили, что дно очищают при помощи специально техники: над поверхностью воды растягиваются тросы, водолазы выполняют подводные работы. 

Ранее мы писали, что дно реки Смоленки планируют очистить к октябрю 2021.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: навигация по рекам и каналам, смоленка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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