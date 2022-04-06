Минтранс РФ рассказал о сезонном открытии навигации по рекам и морям

Виталий Савельев назвал туристические маршруты по водным акваториям России.

Глава российского министерства по транспорту Виталий Савельев рассказал журналистам на брифинге в правительстве о сезонном открытии навигации по рекам и морям страны. По данным специалиста, с 22 марта открывается навигация для водного транспорта по южному направлению РФ, а с мая этот процесс распространится и на остальные российские регионы. Исключением станут северные территории.

Министр объяснил прессе, что отечественные судоходные компании организуют речные туры от 2 до 5 дней из Москвы до Углича, Твери, Ярославля и Рязани, а также из Самары – до Волгограда, Саратова, Нижнего Новгорода и Чебоксар. путешественники могут отправиться в круиз Нижнего Новгорода до Казани, Костромы или Плеса.

По части морского транспорта в июне текущего года профильное ведомство планирует реализовать запуск перевозок скоростными судами "Комета" по маршруту Ялта – Севастополь. С июля стартуют черноморские круизы на теплоходе "Князь Владимир". Борт будет водить туристов по водному маршруту "Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи".

Виталий Савельев обратил внимание на активное обновление речного флота России. В частности, на Москве-реке уже проводятся тесты новейших электрических судов. Они смогут перевозить пассажиров круглогодично. Летом 2022 года Минтранс России намерен запустить в эксплуатацию 9 таких судов.

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Фото и видео: Правительство России