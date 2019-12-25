С мая по июнь ведомство отправило на проверку 300 проб воды.

В понедельник, 29 июня, стало известно о том, что Роспотребнадзор запретил купаться во всех 24 водоёмах Петербурга. Об этом сообщил заместитель главы городского комитета по вопросам безопасности и правопорядка Олег Лахин.

Как оказалось, проверку водоемов провели ещё в начале летнего сезона. Тогда специалисты сделали 300 проб, которые ушли на проверку по микробиологическим, паразитологическим и санитарно-химическим показателям. В итоге выяснилось, что все 24 водоёма не соответствуют нормам.

В соответствующий список попали акватории Верхнего, Среднего и Нижнего озер в Выборгском районе, Ольгинского водоема, Колонистского пруда, озера Разлив с его пятью пляжами, реки Ижора со Взрослым и Детским пляжами, озера Безымянное. Также специалисты не рекомендуют купаться в Финском заливе.

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