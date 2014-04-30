Петербуржцам с начала 2022 года вернули 46 миллионов рублей заработной платы

Например, с одной из петербургских компаний приставы взыскали полмиллиона рублей долга в пользу жителя Красносельского района.

С начала 2022 года судебные приставы Петербурга взыскали 46 миллионов рублей заработной платы в пользу петербуржцев. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП РФ по Петербургу.

Например, с одной из петербургских компаний приставы взыскали полмиллиона рублей долга в пользу жителя Красносельского района, работающего ведущим юрисконсультантом. Деньги мужчина не получал в течение года.

Известно, что судебный пристав произвел арест расчетных счетов организации и списал всю задолженность. Также с работодателя был взыскан исполнительский сбор в размере почти 35 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге после вмешательства прокуратуры были взысканы алименты на содержание ребенка-инвалида.

Фото: пресс-служба ГУФССП РФ по Петербургу