Петербуржцам с начала 2022 года вернули 46 миллионов рублей заработной платы

С начала 2022 года судебные приставы Петербурга взыскали 46 миллионов рублей заработной платы в пользу петербуржцев. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП РФ по Петербургу.
Например, с одной из петербургских компаний приставы взыскали полмиллиона рублей долга в пользу жителя Красносельского района, работающего ведущим юрисконсультантом. Деньги мужчина не получал в течение года.
Известно, что судебный пристав произвел арест расчетных счетов организации и списал всю задолженность. Также с работодателя был взыскан исполнительский сбор в размере почти 35 тысяч рублей.
Ранее в Петербурге после вмешательства прокуратуры были взысканы алименты на содержание ребенка-инвалида.
Фото: пресс-служба ГУФССП РФ по Петербургу
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