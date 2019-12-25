Петербуржцам рассказали, как выбрать живые цветы к 1 сентября

Чтобы букет оставался свежим как можно дольше, важно учитывать свежесть каждого цветка и соблюдать правильные условия хранения.

В преддверии 1 сентября Управление Роспотребнадзора по Петербургу поделилось рекомендациями по выбору живых цветов. Для того чтобы букет оставался свежим как можно дольше, важно учитывать свежесть каждого цветка и соблюдать правильные условия хранения. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

При покупке цветка обратите внимание на стебель, он должен быть не слишком сухим. Также о свежести цветов говорит так называемый "рубашечный лист". Это лепестки, которые обрамляют полураспустившийся бутон.

Цветок не должен быть полностью раскрытым, он проживет намного меньше. У растений "не первой свежести" лепестки выглядят вялыми и подсохшими, а должны быть эластичными.

Некоторые продавцы прибегают к хитрости, чтобы отвлечь внимание покупателей от несвежести букета. Они обрамляют его в яркую фольгу или украшают различными заколками и лентами.

Живые цветы нельзя надолго оставлять без воды. Сразу после покупки их стоит поставить в вазу.

Ранее главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на 1 сентября.

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