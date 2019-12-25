Петербуржцам в Роспотребнадзоре рассказали, что положить ребенку на перекус

Отмечается, что важно помнить о балансе приема пищи.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу 2 сентября рассказали, что положить ребенку на перекус в школу.

Отмечается, что важно помнить о балансе приема пищи. В одном должны быть медленные углеводы, белки, жиры и клетчатка. Такое сочетание необходимо для активности, бодрости и хорошего настроения.

Предлагается выбирать контейнер вместе с ребенком, поскольку если ланч-бокс будет некрасивым, то школьник не захочет им пользоваться. Помимо этого, стоит обратить внимание на удобное открытие и закрытие контейнера.

Так, в основные составляющие здорового перекуса входят медленные углеводы (зерновой, ржаной хлеб или лаваш из цельнозерновой муки), белки (отварное или запеченное мясо, яйцо, творог, молоко и кисломолочные продукты), жиры (орехи, оливки, авокадо, мягкий сыр).

И, конечно, не забывайте про овощи и фрукты. Они станут вкусным и полезным десертом. Из фруктов выбирайте любые, по сезону, которые будет удобно есть, – груша, яблоко, банан, абрикосы, или сухофрукты. Из овощей выбирайте те, которые нравятся вашему ребенку, – зеленые салаты, сладкий перец, огурцы, помидоры или морковь. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Необходимо помнить и о термосе или небьющейся бутылочке с напитком – холодным чаем, морсом или негазированной водой.

Ранее на Piter.TV: петербуржцам рассказали, какой дневник выбрать к началу учебного года.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)