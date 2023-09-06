Петербуржцам рассказали, какой дневник выбрать к началу учебного года

Перед началом учебного года редакция "Петербургского дневника" изучила рынок школьных дневников. Результатами исследования поделились 28 августа.

Так, дневник с простой белой обложкой в "Канцелярской Мекке" стоит от 42 рублей, на Wildberries – от 86 рублей, в "Буквоеде" – от 219 рублей и в "Комусе" – от 108 рублей.

За дневник в мягкой обложке (ПВХ или другой наполнитель) с рисунками, либо в обложке из экокожи, в "Канцелярской Мекке" возьмут от 424 до 818 рублей, на Wildberries – от 174 до 1273 рублей, в "Буквоеде" – от 450 до 550 рублей, а также в "Комусе" – от 825 рублей.

Дневник в твердой ламинированной обложке в той же самой "Канцелярской Мекке" стоит от 117 рублей, на Wildberries – от 68 рублей, в "Буквоеде" – от 219 рублей и в "Комусе" – от 176 рублей.

Не менее популярны и дневники с гербом РФ. На Wildberries такой атрибут можно приобрести от 200 до 612 рублей, в "Буквоеде" – от 216 до 490 рублей, а в "Комусе" – от 178 до 949 рублей

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Фото: Piter.TV; "Петербургский дневник"