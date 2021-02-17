В Петербург к началу учебного года привезли почти 50 млн ручек и карандашей

Из Китая поступило 73% таких товаров.

За лето 2023 года в регионе деятельности Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) импортеры задекларировали больше 3 987 тонн письменных принадлежностей для школы. Это простые и цветные карандаши, шариковые ручки, стержни, фломастеры, маркеры и т.д. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Всего ко Дню знаний таможенники оформили более 49 миллионов единиц письменных принадлежностей. Это в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Из Китая поступило 73% таких товаров.

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