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Петербуржцам в Ленинградском зоопарке показали крокодилового варана
Сегодня, 15:47
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Петербуржцам в Ленинградском зоопарке показали крокодилового варана

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Черная кожа рептилии украшена желтыми пятнами – они помогают маскироваться в густых лесах Новой Гвинеи.

Жителям Петербурга в пресс-службе Ленинградского зоопарка 21 июля показали крокодилового варана. 

Свое название варан получил из-за формы челюсти, которая напоминает крокодилью. Также отмечается, что эта ящерица является одной из самых крупных в мире. Отличить ее можно по длинному телу, достигающему 2,5 метра, включая мощный хвост. Черная кожа рептилии украшена желтыми пятнами – они помогают маскироваться в густых лесах Новой Гвинеи. 

Крокодиловые вараны живут на деревьях и преодолевают большие расстояния, перепрыгивая с ветки на ветку. Балансировать и маневрировать на высоте им помогают длинные хвосты. Острые зубы и когти рептилии пускают в ход во время охоты на мелких зверьков, птиц и других ящериц. 

Ранее в Ленинградском зоопарке петербуржцам показали полосатую крылатку.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: варан, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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