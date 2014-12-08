Петербуржцам в Ленинградском зоопарке показали крокодилового варана

Черная кожа рептилии украшена желтыми пятнами – они помогают маскироваться в густых лесах Новой Гвинеи.

Жителям Петербурга в пресс-службе Ленинградского зоопарка 21 июля показали крокодилового варана.

Свое название варан получил из-за формы челюсти, которая напоминает крокодилью. Также отмечается, что эта ящерица является одной из самых крупных в мире. Отличить ее можно по длинному телу, достигающему 2,5 метра, включая мощный хвост. Черная кожа рептилии украшена желтыми пятнами – они помогают маскироваться в густых лесах Новой Гвинеи.

Крокодиловые вараны живут на деревьях и преодолевают большие расстояния, перепрыгивая с ветки на ветку. Балансировать и маневрировать на высоте им помогают длинные хвосты. Острые зубы и когти рептилии пускают в ход во время охоты на мелких зверьков, птиц и других ящериц.

Ранее в Ленинградском зоопарке петербуржцам показали полосатую крылатку.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка